UNDER 17 PROVINCIALE

La classifica

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE D)

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE E)

RIETI – Archiviata la seconda giornata dei campionati Under 17 provinciale e Under 16 provinciale (Roma – gironi D ed E). Nella categoria regionale, dopo i successi nella prima giornata, vincono ancora Cantalice e Cittaducale, che rimangono quindi a punteggio pieno; nella categoria provinciale romana, arrivano i tre punti per Sporting Rieti e Cantalice.Vince, convince e rimane a punteggio pieno Cantalice, che batte la Pro Calcio Studentesca con un pesante 7-0. Per la squadra di casa, oltre ad un’autorete, doppietta per Di Carlo e gol di Piras, Beccarini, Sulplizi e Picchi.Sei punti in due partite anche per la Pro Calcio Cittaducale, che, tra le mura amiche, cala il poker alla Brictense. Vittoria ottenuta grazie ad un autogol e alla rete di Giacomini. Franco Monaco (Pro Calcio Cittaducale): «Abbiamo disputato una buona partita, senza mai incorrere in particolari pericoli da parte degli avversari».Finisce 1-1 la sfida tra Casali Poggio Nativo e Sporting Rieti. Per la squadra di casa, a segno Cicolani, per gli ospiti, va in gol Mostarda. Antonino Errante, tecnico Casali Poggio Nativo: «Passiamo in vantaggio al 10’ del secondo tempo, con una grande rete su punizione da fuori area del nostro capitano. Gli ospiti pareggiano al 32' del secondo tempo, con un tiro al volo sempre da fuori area. Partita intensa, con continui capovolgimenti di fronte. Abbiamo sciupato due belle occasioni per il raddoppio. Risultato finale giusto».Pari anche per la Valle del Tevere: in casa del Fiano Romano finisce 4-4. Per gli ospiti, doppiette di Balsamo e Bonanni.Ancora un k.o, infine, per La Sabina: tra le mura amiche è 6-2 per gli ospiti del Città di Palombara. Per i sabini, non bastano le reti di Leti e Lugini.In questa seconda giornata, ha riposato Settebagni.: Cantalice, Cittaducale 6; Fiano Romano, Sporting Rieti 4; Città di Palombara 3; Casali Poggio Nativo 2; Valle del Tevere, Pro Calcio Studentesca 1; Settebagni, La Sabina, Brictense 0.Dopo la vittoria nella prima giornata, concede il bis lo Sporting Rieti, che vince in casa per 4-0 contro il Torre Angela. Per i reatini, oltre ad un autogol, reti di Santarelli, Mostarda e Perazzi. Grazie a questo successo, lo Sporting rimane a punteggio pieno.Vince e rimane a punteggio pieno anche il Cantalice, che batte in trasferta 2-1 il Flaminia. Per gli ospiti, decisiva la doppietta di Ramazzotti. Eusebio Dionisi (Cantalice): «Un match avvincente, in cui si è visto davvero un bel calcio. Complimenti ai ragazzi».