Lunedì 5 Giugno 2023, 00:10

RIETI - Manutenzione stradale, questa sconosciuta. Non ci sono solo problemi di sfalcio lungo le strade reatine, ma anche di gestione e messa a punto del fondo stradale. Un passaggio lungo la via Tancia, nei tratti che competono a Comuni e alla Provincia - tra Rieti e Contigliano - diventa un vero e proprio percorso ad ostacoli. Buche ovunque, guard rail inghiottiti dalla vegetazione, segnaletica stradale scolorita e illeggibile. In alcuni punti mancano le condizioni minime di sicurezza stradale ma, a quanto pare, nessun ente sembra occuparsi del problema. Dimostrazione è stata anche la mancanza di risposte da parte di Anas che, nonostante le segnalazioni, da oltre due mesi non interviene per ripristinare l’illuminazione negli svincoli di Rieti est e Rieti ovest.

L’uscita. I primi problemi iniziano già uscendo dalla città alle spalle della caserma dei vigili del fuoco. Quel tratto di Tancia da anni è al centro di segnalazioni per problemi di fondo e non solo: ogni anno a primavera, quando la vegetazione cresce, i guard rail vengono inghiottiti da erba e rovi che ne minano la stabilità e rendono difficile identificare il bordo della carreggiata. Tutto ciò accade anche nella semicurva con due pini dove, negli anni ’90, persero la vita due liceali reatini in un incidente stradale.

Per anni fu chiesto un intervento di messa in sicurezza, che si concretizzò col posizionamento di un guard rail che avrebbe risparmiato vite. Una struttura che oggi è sepolta sotto un abbondante metro e mezzo di erba. Eppure quel tratto di strada è stato oggetto di lavori recenti, per cui ci si aspettava un totale ripristino del fondo che, invece, non è stato mai avviato.

Alberata impercorribile. Ma il vero “dramma” in termini di percorrenza arriva qualche chilometro più avanti. Il tratto di Tancia tra il Macelletto e Sant’Elia è segnato da una interminabile “toppa” messa sull’asfalto a coprire (male) scavi fatti nei mesi scorsi: una copertura sfalsata, che rende disagevole la guida e il controllo dell’auto. La strada diventa impercorribile quando inizia quella che tutti conoscono come l’alberata di Poggio Fidoni e che, a livello di toponomastica, si chiama via Giorlandina. Quale sia il nome poco conta, quel che preoccupa è la presenza di un numero infinito di buche, anche profonde, che rendono pericolosissimo quel tratto di strada, soprattutto per chi viaggia su moto e scooter.

Tratto bombardato. Un tratto che sembra bombardato e sul quale è indispensabile un intervento immediato. Manutenzione che dovrebbe continuare anche dopo la frazione reatina, visto che il fondo resta sconnessa fino a Contigliano, dove la strada diventa via Fontecerro Sud e dove i guard rail a protezione delle curve sono ormai affondati nel terreno. Da più parti si sta arrivando al limite della percorribilità su strade percorse quotidianamente da migliaia di automobilisti, per le quali serve una manutenzione immediata.