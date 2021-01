Tamponi molecolari negativi: Rieti-Agnonese si giocherà regolarmente

RIETI - Pericolo scampato: sono risultati tutti negativi gli 11 tamponi molecolari effettuati sugli stessi elementi del gruppo squadra del Rieti calcio che ieri erano risultati positivi al test rapido anti-Covid 19. Lo ha appena reso noto il club amarantocelste, che di conseguenza domani 17 gennaio potrà scendere regolarmente in campo per sfidare l'Olympia Agnonese, gara valevole per l'undicesima giornata del girone d'andata. Nel pomeriggio la rifinitura e le scelte di Campolo.

