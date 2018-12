RIETI - Maxi tamponamento lungo la Salaria per L'Aquila, nelle vicinanze dell'incrocio per la statale Terminillese. Traffico al momento rallentato e viabilità congestionata in direzione Porta d'Arci.



Probabilmente un improvviso rallentamento la causa del tamponamento a catena avvenuto tra tre autovetture. La velocità moderata delle utilitarie ha fatto sì che non vi siano state gravi conseguenze per i conducenti delle autovetture.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Rieti che hanno effettuato i rilievi del sinistro causato dalla maggiore pressione veicolare che si registra in questi giorni prima di Natale. © RIPRODUZIONE RISERVATA