RIETI - Incidente stradale lungo via Salaria per L’Aquila all’altezza dell’incrocio con la Terminillese. Erano da poco trascorse le 15.30 quando si è verificato il tamponamento tra due autovetture in procinto di immettersi entrambe in via Salaria, dopo aver superato il passaggio a livello.



Nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei due veicoli anche se per uno di loro è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118. Sul posto è intervenuto anche il personale del corpo di polizia locale del Comune di Rieti che sta effettuando i rilievi di rito per l’accertamento della dinamica del sinistro e delle responsabilità.



Il traffico ha subito un lieve rallentamento in prossimità dell’incrocio. Ultimo aggiornamento: 16:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA