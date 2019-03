© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - È un Taibi a tutto campo quello che si appresta ad affrontare il Rieti dell’amico Capuano con la sua Reggina. Un Taibi che da diesse ha costruito una squadra per puntare in alto e spera che il periodo nero degli amaranto sia ormai un lontano ricordo (soltanto 3 pareggi in 5 partite, con un solo gol segnato, ndr). Dopo la netta vittoria, 3-0, contro il Catania, nell’ultima giornata, i calabresi hanno ritrovato il morale e la notizia della restituzione di 4 degli 8 punti di penalizzazione (ora sono 43 in classifica se si considera anche il bonus di 3 punti che la Reggina dovrà ottenere contro il Matera) ha dato una grande carica a tutto l’ambiente.Ed ora il Rieti, per fare 10 punti in una sola settimana, un vero record: «Neanche la Juventus ci sarebbe mai riuscita - sorride Taibi -. A parte gli scherzi, questi 4 punti che ci hanno restituito ci hanno dato una grande soddisfazione, proprio dopo la netta vittoria sul Catania. Ora contro i laziali dobbiamo necessariamente vincere per risalire la classifica. Vogliamo innanzitutto entrare nelle prime 10 e poi cercare di arrivare più in alto possibile per giocarsi al meglio i playoff».Una Reggina che a gennaio ha investito molto, con acquisti di spessore, non arrivare nelle prime cinque potrebbe essere una delusione. «Non credo sia così. Ad inizio anno abbiamo avuto tante difficoltà, con l’arrivo del presidente Gallo è cambiato tutto. Abbiamo allestito una rosa del tutto rinnovata a gennaio e quando si cambia tanto non è facile trovare il giusto amalgama, la squadra ora si sta conoscendo e i risultati arriveranno. Purtroppo nell’ultimo periodo abbiamo raccolto poco, eravamo anche giù fisicamente ma ora la squadra sta molto bene».Drago potrebbe essere il giusto elemento per riportare in alto la Reggina: «È un tecnico molto valido. Sono legato a Cevoli ma quando ho capito le grandi ambizioni della nuova società ho pensato a Drago per fare il salto di qualità. Tanti meriti anche al preparatore che si è portato, ora stiamo davvero in netta ripresa».Nella Reggina gioca Bellomo, strappato proprio al Rieti di Eziolino Capuano, che ha provato fino all’ultimo a convincere il giocatore a vestire amarantoceleste. Voci parlano di un ingaggio record per convincerlo a vestire l’amaranto: «Bellomo è rimasto colpito dal nostro progetto ed ha accettato subito di venire qui. Anche il tipo di contratto conta ma vi posso garantire che aveva offerte anche maggiori della nostra. Lui ha sposato la nostra causa, non è un discorso solo di soldi ma di ambizioni. Poi molti dicono che caratterialmente è un ragazzo difficile da gestire, invece posso garantire che nel periodo di difficoltà era quello che spronava sempre i compagni».Da Bellomo a Capuano, il passo è breve. «Sono un grande amico di Eziolino. Quando due anni fa era a Modena, io vivevo lì e ci incontravamo spesso, mangiavamo nello stesso ristorante e parlavamo molto. È un grandissimo allenatore, unico per la categoria. Purtroppo nella sua carriera ha pagato il fatto di essere anti-democratico, un vero ‘testone’ - sorride -. Torto o ragione lui va sempre avanti per i suoi principi, anche se a volte sarebbe meglio mordersi la lingua prima di parlare ed essere più elastici. Ezio è questo, purtroppo nel calcio quando ti fai un’etichetta è difficile scrollarsela di dosso. Altrimenti non si può davvero spiegare il fatto che uno così bravo e preparato non abbia mai allenato in serie B, è un vero peccato per il calcio».Una grande stima tra i due e un retroscena: «Quando a settembre-ottobre le cose andavano male con la Reggina ho pensato seriamente di affidare la panchina a Capuano. Però ho sempre difeso Cevoli e ho continuato a dargli fiducia. Con Ezio ci sentivamo, lui ha intuito che lo volevo portare alla Reggina anche se non gliel’ho detto, ma da grande professionista qual è non si è mai proposto, è stato davvero un signore».Domenica da avversari allo Scopigno. «È da tempo che lo ripeto: questa trasferta è tra le più insidiose, il Rieti è una squadra scorbutica che ti fa giocare male e poi c’è Maistro che mi piace molto. Capuano sa sempre come metterti in difficoltà, studia ogni volta le dovute contromosse e ti sa punire quando meno te lo aspetti».