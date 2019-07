RIETI - La fortuna continuana baciare la nostra provincia. Dopo la vincita registrata a Contigliano nella giornata di giovedì, dove un fortunato giocatore ha centrato due 5 e cinque punti 4, per una vincita da 74mila euro al Superenalotto, con la schedina vincente convalidata alla tabaccheria di via della Repubblica 71, sabato un'altra vincita si è registrata nel Reatino.



A Cantalupo in Sabina, per la precisione, dove sono stati vinti con i 5 ben 30.504,76 al Bar bel Circolo di viale Verdi 5.

Un'altra vincita della stessa misura è stata centrata a Nerona, nella tabaccheria Di Gregorio, via Salaria Vecchia in località Acquaviva. © RIPRODUZIONE RISERVATA