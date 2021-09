Kienergia, rotta su Lignano: venerdì la sfida con Ruvo vale la semifinale di Supercoppa

Lunedì 20 Settembre 2021, 13:15 - Ultimo aggiornamento: 13:16

RIETI - Il successo nel derby ha aperto la strada verso le Final Eight di Supercoppa per la Kienergia Npc, in programma a Lignano Sabbiadoro dal 24 al 26 settembre. Il debutto nella manifestazione per Broglia e compagni è in programma venerdì alle 18, di fronte la Tecnoswitch Ruvo Di Puglia, grande favorita del girone D. Chi avrà la meglio tra reatini e pugliesi se la vedrà con la vincente del quarto tra Agrigento e Cividale del Friuli nella giornata di sabato, mentre nella parte alta del tabellone spiccano gli incroci Faenza-Ancona e Vigevano-JuVi Cremona.

VENERDI' 24 SETTEMBRE

QUARTI DI FINALE - Palestra Comunale

12.00 - Raggisolaris Faenza-Luciana Mosconi Ancona (1)

15.00 - Elachem Vigevano 1955-Ferraroni JuVi Cremona (2)

18.00 - Kienergia Rieti-Tecnoswitch Ruvo di Puglia (4)

21.00 - Moncada Energy Group Agrigento-Gesteco Cividale del Friuli (3)

SABATO 25 SETTEMBRE

SEMIFINALI - Palestra Comunale

17.15 - Vincente 1-Vincente 2

20.00 - Vincente 3-Vincente 4

DOMENICA 26 SETTEMBRE

FINALE - Palasport Bella Italia EFA Village

15.30 - Finale Supercoppa Serie B Old Wild West