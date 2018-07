di Christian Diociaiuti

RIETI - Summit informale allo stadio Manlio Scopigno tra il Football Club Rieti e i rappresentanti della regione. In visita al Centro d'Italia gli assessori regionali Mauro Alessandri e Claidio Di Berardino, il consigliere Fabio Refrigeri e i consiglieri di minoranza in comune Simone Petrangeli e Alessandro Mezzetti, a margine del ok commissione al Consiglio regionale del finanziamento di 300 mila euro per l'impianto.



A fare gli onori di casa, il presidente amarantoceleste Gianluca Marini che ha mostrato lo stadio ai rappresentanti di Regione e Comune, tornando sulle preoccupazioni in sede d'iscrizione, relative proprio all'impianto cittadino in cui lavori di adeguamento non sono iniziati, ma per il quale sono disponibili 300mila euto stanziati proprio dalla Pisana. Per far giocare il Rieti in casa in tranquillità sin dalle primissime gare del campionato - mentre sicuramente salterà la Coppa in casa - servono almeno lavori minimi, incluso il prefiltraggio, per i settori già aperti dello stadio, cioè la tribuna centrale e la curva nord. nel comune Giarre giorni scorsi arrivato il rassicurazioni sulle termine dei lavori prima dell'inizio del campionato comunque a ridosso, con un rischio di una gara porte chiuse o di giocare altrove.



CORDIALITÀ

«Regione e Comune hanno fatto il loro dovere, speriamo basti alla Lega quello che leggono sul cronoprogramma presentato dal Comune. Sono rimasto male che questa problematica non sia stata sollevata prima. Abbiamo contattato Aprilia per Fondi, ma non è cosa. Punto sul parametro della solidità economica, vista la situazione disastrosa di 12 squadre...» ha detto Marini.



Nella visita allo stadio, l'assessore regionale Alessandri ha sottolineato: «Non credo ci sia da avere paura se c'è solidità economica se ci sono i soldi...». «Comunque noi correremo, i soldi ci sono, manca solo di perfezionare questo finanziamento" dicono in coro Alessandri, Refrigeri e Di Berardino». «Noi - ha aggiunto Marini - Possiamo solo ringraziare chi ci sta dando una mano. Aspettiamo domani, giornata decisiva per tutto. Amministrativamente non ci sono problemi. La problematica è sullo stadio, c'è da aspettare. Ma siamo fiduciosi».



PAURE

Quali saranno esiti nel caso di un ok dalla Lega? «Se tutto è ok formalizzeremo gli accordi con le persone che ci stanno aiutando. Per questo ringrazio Vincenzo Raiola (fratello di Mino, ndr) che ci aiuta, Dario Baccin e tanti altri» dice il presidente. E se l'esito è negativo o sub iudice? «La cattiva notizia spero non si verifichi - aggiunge Marini - sarebbe un grosso problema, una sconfitta a livello personale, bisognerà parlare con la proprietà. Poi abbiamo solo fino a lunedì per risolvere la grana. Fondi e una ipotesi poco percorribile».



L'ATTACCO

Marini torna prendersela con la gestione precedente soprattutto sulla questione stadio: «È stata messa la testa sotto la sabbia: a maggio c'è stato un incontro con la Questura che certificava la situazione. Nessuna colpa a Questura, regione, Covisoc. È una condanna a gestione passata? Si ricostruiranno i fatti, ma dico che se chi c'era prima sapeva di questa problematica, l'ha taciuta. Chiaramente non parlo del santo Curci. Non credo sia stato messo al corrente, come accertato pure per altre cose». E anche se non c'era, «non posso negare l'assoluto impegno di Roberto Donati» consigliere comunale allo Sport, assente per motivi personali stamattina.



MEZZETTI DG

Nella mattinata è stato annunciato anche che l'ex assessore allo sport Alessandro Mezzetti va verso la direzione generale del club. «Sto dando una mano, adesso le priorità sono altre» ha detto Mezzetti rinviando l'ufficialità.

Mercoled├Č 11 Luglio 2018



