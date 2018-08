di Christian Diociaiuti

RIETI - Incontro in Comune stamattina tra il proprietario del Rieti, Manthos Poulinakis, e il sindaco Antonio Cicchetti. Un summit rapido e informale a cui ha partecipato anche il presidente del club amarantoceleste, Gianluca Marini. I tre si sono visti nella stanza del sindaco a Palazzo Città: inizialmentei l’incontro è stato aperto anche alla stampa, poi per qualche minuto vertici amarantocelesti e primo cittadino hanno discusso privatamente.



Apparso evidentemente soddisfatto dell'incontro con le autorità cittadine l'imprenditore greco proprietario del club; sorrisi dopo il summit anche per Cicchetti che ha ribadito l'impegno totale del Comune ad accelerare i tempi per avviare i lavori necessari per la disputa del campionato di Serie C: «Ce la metteremo tutta» ha detto, segnalando che è arrivato anche l’ok del Genio Civile ai lavori (attesi per la prossima settimana). Ha invece delegato al consigliere Roberto Donati, la discussione tra ente e società sulla questione campi di allenamento per la prima squadra e per le giovanili amarantocelesti. Nei giorni scorsi, infatti, il presidente aveva paventato la possibilità che le squadre giovanili potessero avere casa fuori dalla città per allenamenti e gare.



Attualmente, però, ci sono diversi fronti aperti e nulla è stato ancora deciso: «Stiamo lavorando per risolvere la questione» ha detto il presidente Gianluca Marini, ricordando di aver da poco nominato e messo al lavoro il responsabile del settore giovanile, Mancini. L’incontro si è chiuso con una stretta di mano: Poulinakis ha promesso che avrebbe fatto avere al sindaco Cicchetti una abbonamento, ma il sindaco ha voluto ribadire la sua intenzione di acquistarlo.



IL COMUNICATO DEL CLUB



Incontro istituzionale questa mattina in Comune tra il sindaco di Rieti Antonio Cicchetti e l'azionista di maggioranza del Fc Rieti Manthos Poulinakis.



«È stato un incontro molto costruttivo - dichiara Poulinakis - . Il sindaco è un uomo che ama la città e la Fc Rieti e sono certo che insieme avremo modo di lavorare nella giusta direzione per garantire il meglio sia al club, che alla città perché l'unica strada da percorrere per essere vincenti è l'unione e la condivisione».



Parole di benvenuto da parte del primo cittadino, che ha accolto il patron nel suo studio.



«Per me è un piacere conoscere la nuova proprietà della nostra prima realtà calcistica cittadina. Insieme ci adopereremo per cercare di risolvere ogni problematica, a cominciare dalla questione-stadio, sulla quale peraltro ieri abbiamo ricevuto anche l'ok del Genio civile. Non mancheranno momenti di difficoltà, ma con la vicinanza e la collaborazione riusciremo a superare gli ostacoli».

Sabato 11 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:06



© RIPRODUZIONE RISERVATA