RIETI - Controlli sul settore zootecnico: i Carabinieri Forestale durante degli accertamenti sul benessere animale hanno sequestrato 21 suini.I militari della stazione Carabinieri Forestale di Poggio Mirteto, durante lo svolgimento dell’attività di controllo del territorio con particolare riferimento al settore zootecnico e del relativo benessere animali, procedevano a controllare la regolarità di vari suini detenuti all’interno di alcuni box, il tutto congiuntamente al servizio veterinario del distretto di Poggio Mirteto.All’atto del controllo era presente il proprietario (originario della Romania ma residente in Poggio Mirteto) il quale alla richiesta da parte dei Carabinieri Forestali, non era in grado di fornire la documentazione necessaria circa la provenienza e l’identificazione dei suini. Stante la situazione accertata, considerato che i suini non avevano il necessario marchio auricolare ai sensi della normativa vigente in materia, i militari procedevano al sequestro amministrativo di 21 suini, costituiti da 3 (tre) “scrofe” e 18 (diciotto) “lattoni” (sono denominati “lattoni” i giovani esemplari di suini). Gli stessi venivano affidati al legittimo proprietario il quale ora avrà 15 giorni di tempo per dimostrare la provenienza degli animali e regolarizzarne la posizione nell’apposito registro di stalla.In difetto potrebbero scattare: una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 600 euro per ogni capo non regolarmente identificato e, in ordine alla registrazione dell’ azienda presso il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio, una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euroI controlli condotti dai Carabinieri Forestale in all’applicazioni delle normative vigenti sia di carattere nazionale che Europeo, tendono a garantire l’osservanza delle prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione dei suini, anche al fine di eradicare o controllare le malattie nel settore degli allevamenti dei suini.