UNDER 15 PROVINCIALE

La classifica:

UNDER 14 REGIONALE – FASCIA B (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE F)

RIETI – In archivio la terza giornata dei campionati Under 15 provinciale, Under 14 regionale fascia B (girone B) e Under 14 provinciale romano (girone F). Nella categoria Under 15, successi per Sporting Rieti, Pro Calcio Studentesca e Maglianese; nelle categorie Under 14, ancora una sconfitta per il Rieti, mentre vincono Sporting e Cantalice.Vittoria di misura per lo Sporting Rieti: tra le mura amiche è 5-0 ai danni del Velinia. A segno due volte Volpicelli, Zeno, Pellegrini e Giuli.Primo successo della stagione per la Pro Calcio Studentesca: in casa del Passo Corese, finisce 4-0, grazie alla tripletta di Feliziani e al gol di Iacoboni.Primi tre punti per la Maglianese di mister Marco Mollica. Ospiti della Brictense, i sabini si impongono per 4-1, grazie alla doppietta di Benigni e alle reti di Klejdi Hoxha e Varasconi.Pesante sconfitta, invece, per lo Sport Selci, travolto per 9-0 dall’Eretum Monterotondo.K.o anche per la Sabina, battuta 3-0 dal Real Monterotondo, che rimane così a punteggio pieno.Rinviata a data da destinarsi per impraticabilità del campo (dovuta alla forte pioggia), la sfida tra Cantalice e Casali Poggio Nativo.In questa giornata, turno di riposo osservato da Poggio Moiano, che, nel recupero della prima giornata di giovedì 25 ottobre, ha vinto per 8-1 contro il Velinia.Real Monterotondo 9; Cantalice, Casali Poggio Nativo, Eretum Monterotondo, Sporting Rieti 6; Poggio Moiano, Pro Calcio Studentesca 4; Passo Corese, Maglianese, Sport Selci 3; La Sabina, Velinia, Brictense 0.Pesante k.o per il Rieti, sconfitto 5-0 in casa della Boreale Don Orione, che sale a 6 punti in classifica. Con questo risultato negativo, il terzo in tre giornate, i reatini rimangono, invece, ancora a quota 0 punti.Belle vittorie per entrambe le reatine, Sporting Rieti e Cantalice, impegnate in questo raggruppamento. Lo Sporting vince 5-0 contro l’Academy Svs Roma: a segno, due volte Volpicelli, Miluzzi, Leonetti e Maroccia. Sono, invece, ben nove i gol che il Cantalice rifila ai padroni di casa del Real Aurelio. In questo caso, 5 gol per Maioli e reti di Rosati, Campanelli, Pasquali e Chimielik. Al termine di questo turno, Sporting Rieti a 6 punti, Cantalice a 3.