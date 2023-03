Studenti reatini in festa per i cento giorni alla Maturità

RIETI - Abiti fluo, giacche da cerimonia e tacchi alti per la festa dei maturandi reatini. Cento giorni all’esame di Stato per gli studenti delle quinte classi, che ieri hanno movimentato la città. Una giornata iniziata di buon mattino nelle rispettive scuole, con le raccomandazioni e gli auguri degli insegnanti, che in molti casi hanno anche contribuito alle spese della festa. «Ci spaventa più il futuro che la maturità»m dicono un gruppo di ragazze del liceo classico cittadino.

Molte di loro hanno le idee molto chiare: Sara Lisa sta studiando per il test d’ingresso alla facoltà di Medicina, Martina sceglierà Scienze della comunicazione, Sofia e Ilaria vogliono diventare avvocati, Marta studierà Psicologia. E per il soggiorno a Roma - città più gettonata tra le scelte universitarie - si sono già creati i gruppi di coinquilini.