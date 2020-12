Studenti reatini raccolgono peluches a favore dei bimbi delle famiglie più colpite dalla pandemia. Foto

RIETI - "Chi semina amore, raccoglie felicità". Lo sanno bene gli studenti universitari reatini Chiara Mariantoni, Sabrina Niutta e Nicholas Gentili che, nelle ultime settimane, senza far parte di alcuna associazione, hanno deciso di donare a vari beneficiari un gran numero di peluches, con l'obiettivo di dare un po' di conforto ai bimbi delle famiglie maggiormente colpite dagli effetti economici della pandemia.

Tutto ha avuto inizio al Centro Commerciale "Perseo" lo scorso 28 novembre, quando i ragazzi hanno raccolto tutti i peluches nuovi o in buono stato donati dai cittadini. Inizialmente, 250 orsetti e pupazzetti sono stati devoluti alla cooperativa sociale "Il Volo", mentre in seguito si è estesa la donazione ad altre strutture, tra cui "Loco Motiva" che ha ricevuto 15 peluches, "il Salotto di Zia Marilena" (50), l'asilo nido "Raggio di sole" (100), il nido famiglia "Scarabocchiando a casa di Alessia" (50), l'asilo nido "I Cucciolosi" (100), fino a giungere al Comune di Rieti, a cui ne sono stati destinati 250. Ciascun beneficiario si è subito attivato per far arrivare i peluches ai bambini più bisognosi, con il desiderio di regalare loro sorrisi e serenità in vista del nuovo anno.

«Desideriamo ringraziare di cuore tutte le persone che hanno accolto con favore questa iniziativa - dichiarano a "Il Messaggero" Chiara, Sabrina e Nicholas - Un doveroso e sentito ringraziamento all'assessore ai Servizi sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, per aver preso a cuore la nostra idea, al nostro amico Matteo Puglielli per averci seguito in tutte le pratiche burocratiche (e non) e alla cara Emanuela Ortis per l’aiuto datoci con la raccolta. Grazie anche a Claudio Cecchetelli, direttore del Centro Commerciale Perseo di Rieti, per averci ospitato all'interno della sua struttura per tutta la durata della raccolta e dello smistamento. E soprattutto grazie a coloro che ci hanno donato i loro peluches, apprezzando la nostra iniziativa».

Entusiasta è anche l'assessore Palomba: «Sono gesti che scaldano il cuore in questo momento così difficile. Ringrazio sentitamente questi giovani studenti per l’idea che hanno avuto e per aver voluto coinvolgere anche il Comune di Rieti. Abbiamo deciso di consegnare una parte dei peluche alla Mensa di Santa Chiara che, al momento del ritiro del pasto caldo, li darà alle famiglie con bambini in occasione dell’Epifania. Gli altri, attraverso i volontari del progetto La Porta Sociale, verranno consegnati, insieme ai pacchi alimentari, ad altre famiglie con bambini durante il periodo delle festività».

