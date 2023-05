Studenti reatini a Milano per la finale dei Giochi Matematici

RIETI - Si svolge, in presenza a Milano, la finale nazionale dei Giochi Matematici organizzati dall’Università Bocconi.

Presso le aule dell'Università lombarda sono presenti anche studenti delle secondarie di primo e secondo grado di Rieti e provincia che hanno superato le due selezioni provinciali.

La manifestazione è da anni un importante momento di crescita personale in cui sviluppare la propria curiosità e il proprio interesse verso la matematica.

A Milano verrà selezionata la squadra che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale di fine agosto, che si terrà quest’anno a Wroclaw, nel Sud-Ovest della Polonia.

I “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” sono competizioni matematiche che non richiedono la conoscenza di nessun teorema particolarmente impegnativo o di formule troppo complicate. Occorre invece la capacità di ragionare, un pizzico di fantasia e quell’intuizione che fa capire che un problema apparentemente difficile è in realtà più semplice di quello che si poteva prevedere.

A Milano, per rappresentare Rieti sono presenti Nicolò Battisti, Leonardo Blasi, Samuele Ostili e Gabriele Tomassetti dell’Angelo Maria Ricci, Nicole Alba, Arash Jaffari, Valerio Maria Cavalli e Matteo Massimiani dell’Istituto Pascoli, Gabriele De Silvestri e Robert Cristian del Marconi Sacchetti, Emanuele Marini dell’Alda Merini, Lucio Sciarra e Pietro Ferretti dell’Istituto Bassa Sabina di Poggio Mirteto, Alessandro Giuliani dell’Istituto Valle del Velino di Cittaducale, Nicolò Felici dell’Istituto di Leonessa, Gabriel Vicol Laurentio e Francesco Cassano per l’Istituto di Fara Sabina, Silvio Pietripaoli per il Liceo Scientifico Jucci, Elena Sabina Medacoangelo, Giulio Reccia e Silvia Antonazzo per l’Istituto di Istruzione Superiore Celestino Rosatelli.

Tutti loro rappresentano un vanto per la nostra città e per tutta la scuola reatina.