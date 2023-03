Studenteschi, Alda Merini e Valle del Velino vincono i titoli provinciali di calcio a 5. Foto

RIETI - Va alla scuola media "Alda Merini" di Campoloniano, il titolo provinciale maschile di calcio a 5, grazie alla vittoria in finale per 3-2, ottenuta contro i pari età di Torri in Sabina.

Al "Gudini" è stata una mattinata intensa, aperta dalle semifinali che ha visto la Sacchetti Sassetti arrendersi proprio ai trionfatori e Selci battuta dall'altra finalista.

L'atto conclusivo si è aperto col gol di Nicolò Festuccia per la Merini e il pari alla fine del primo tempo di Manuel Glandarelli. Nella ripresa ancora Maniel Festuccia per il momentaneo 2-1 e il 2-2 di Sasha Pezza. A deciderla, il gol di Francesco Palombi per un 3-2 che regala emozioni finali tra gli studenti e i tanti genitori presenti a bordo campo.

Nella finale femminile invece, il titolo è andato all'Istituto Comprensivo Valle del Velino che ha battuto l'Istituto Comprensivo Alda Merini col punteggio di 8-2.

Al termine della kermesse, premiazioni per vincitori e vinti e l'appuntamento al 15 maggio a Roma per la fase regionale.