Striscione allo stadio: i tifosi del Rieti snobbano la proprietà e invitano a “lottare per la città”

RIETI - L'ennesima illusione vissuta negli ultimi cinque mesi, in fatto di cambio della gestione societaria, non poteva lasciare impassibili i tifosi del Rieti, che nel primo pomeriggio odierno, sabato 30 gennaio, hanno manifestato il loro stato d'animo affiggendo uno striscione sulla cancellata laterale dello stadio, che se da una parte prova ad esocizzare il flop della compravendita tra Riccardo Curci e Benedetto Mancini, dall'altra cerca di sostenere la squadra invitandola a non mollare la presa.

La frase

"Passano le società, lottate per la città". Queste le parole usate dal Commando Ultrà Rieti '97 per sintetizzare il momento, evitando riferimenti diretti a questo o a quel personaggio, ma insiti comunque in uno slogan che, una volta di più, rimarca il desiderio della tifoseria di svegliarsi quanto prima da un incubo che dura ormai da quasi tre anni e passato per altre due mancate cessioni (quella a Poulinakis prima e a Italdiesel poi) e una mesta retrocessione d'ufficio dalla serie C alla serie D che ha riportato società, squadra e tifoseria nei meandri di un calcio semiprofessionistico davvero poco entusiasmante.

Ultimo aggiornamento: 19:04

