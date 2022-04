"Striscia la Notizia" torna a Fara Sabina dopo 24 ore: lo fa per denunciare lo stato di degrado dell'ex Cri

RIETI - A distanza di 24 ore Striscia la Notizia torna a Fara Sabina capoluogo.

È sempre Jimmy Ghione, ma questa volta nei panni di Indiana Jones, o meglio "Indiana Ghiones" che si occupa di siti storici spesso in abbandono. Come l'ex preventorio della Croce rossa italiana che dal 2000 giace inutilizzato, nel degrado e oggi è di proprietà del Demanio. Nei prossimi giorni la sua storia più volte balzata alle cronache finirà di nuovo sotto i riflettori: in prima serata, tra i servizi del Tg satirico di Canale 5.