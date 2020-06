Rieti, strappa una pianta dal dehor di un bar, chiede scusa e offre un buono per ricomprarla

Ultimo aggiornamento: 09:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Come ho messo il video su Facebook è giusto anche che vi informi che il ragazzo che ha strappato la pianta si è scusato».Con queste parole Marco Zamporlini, titolare del Bar La Lira di piazza Cavour a Rieti , ha voluto sottolineare il gesto di redenzione di un ragazzo che due settimane fa intorno alle 3 di notte, passando nelle adiacenze del suo dehor, ha sradicato una delle piante ornamentali posizionate all'esterno, senza una motivazione concreta.Il gesto del giovane non è sfuggito alle telecamere di sicurezza posizionate sulla facciata del locale e per "denunciare" il fatto, i proprietari del bar avevano pubblicato il frame nel quale si nota il passaggio di una comitiva e il ragazzo in questione che passando si porta via la pianta.Nei giorni a seguire, il ragazzo si è scusato con i titolari del locale, mentre sui social veniva condannato il gesto. Ma ieri sera ecco il colpo ad effetto, che forse nessuno si sarebbe mai immaginato: il giovane si presenta al bar e consegna a Marco e Andrea un buono acquisto di 20 euro da spendere in un negozio floreale della città con cui ricomprare la pianta presa di mira.«Nessuno di noi è un Santo - scrive ancora Marco Zamporlini sul suo profilo e quello del bar mostrando il buono - e le c...te le facciamo e le abbiamo fatte tutti. L’importante è riconoscere l’errore è chiedere scusa. Al giorno d’oggi una bella presa di coscienza e responsabilità».