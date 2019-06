Strage alla stazione di Viareggio: sette anni di carcere per l'ex sindaco di Mompeo

RIETI - La corte d’Appello di Firenze, si è pronunciata in merito alla strage di Viareggio del 29 giugno 2009 nella quale morirono 32 persone tra le quali tre bambini di due, tre e cinque anni.



I giudici di secondo grado hanno sostanzialmente confermato le condanne a una trentina di imputati. Tra questi l’ex ad di Fs e Rfi, Mauro Moretti , ex sindaco di Mompeo per dieci anni, dal 2004 al 2014, al quale è stata confermata la condanna a 7 anni di carcere che era stata inflitta dal Tribunale di Lucca nella sentenza di I grado.



Anche per la Corte d’Appello nell’incidente ferroviario di Viareggio ci furono gravi responsabilità a vario titolo da parte degli imputati riguardo ai controlli, non si analizzarono i pericoli di far passare tra le case vagoni-cisterna carichi di gas, non si valutarono rischi evidenti, ci furono omissioni e inerzie. © RIPRODUZIONE RISERVATA