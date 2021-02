Lunedì mattina collegamento stradale interrotto tra Magliano e Calvi dell'Umbria

RIETI - Collegamento interrotto del tutto per la mattinata di lunedì 1 marzo, dalle 9 alle 13, tra Magliano Sabina e Calvi dell'Umbria. La viabilità lungo il trafficato tratto della strada principale 54 "Magliansabina", a seguito di una grossa frana, è stata fin da subito dirottata sulla strada vicinale di Salliamo.

La piccola via di campagna, interdetta fin da subito ai mezzi superiori alle 3,5 tonnellate, proprio in virtù dell'elevato flusso viario necessita di continui interventi. Il Comune di Calvi dell'Umbria ha rafforzato la manutenzione ordinaria e, proprio per questo, per lunedì è stata predisposta una chiusura per alcune ore.

