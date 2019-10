RIETI - Lavori a sorpresa in via XXIV Maggio a Passo Corese, il Comune di Fara Sabina chiude la strada senza avvertire i commercianti e gli esercenti insorgono.



«Non possiamo più andare avanti in questo modo - sbottano - È inconcepibile che il Comune programmi i lavori per realizzare un attraversamento fognario di mercoledì mattina, senza preavviso e impedendo l'accesso a clienti e fornitori. Basta non ce la facciamo più. Esigiamo rispetto».





