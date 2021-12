Stoico Rieti, in inferiorità numerica esce imbattuto da Gavorrano (0-0)

RIETI - Stoico Rieti! In inferiorità numerica e senza i suoi big, esce imbattuto dal campo del Follonica Gavorrano costringendo la seconda della classe a uno zero a zero neanche troppo sofferto. Un punto che fa morale e classifica, consentendo alla truppa amarantoceleste di allentare un po' la pressione che negli ultimi giorni hanno caratterizzato le dinamiche societarie e di squadra, ma con la consapevolezza che per raggiungere la salvezza serve altro.

Per la cronaca, Rieti ben messo in campo nel primo tempo e Marenco inoperoso, poi nella ripresa per due volte Attili sfiora il gol-partita, fino a quando il doppio giallo di Falilò costringe la squadra in dieci per 20'. Ma nonostante tutto, il Rieti tiene bene il campo, di rimessa prova a pungere sfiorando addirittura il colpaccio. Uno zero a zero che arresta l'emorragia di risultati rimandando ogni discorso alla prima del 2022.