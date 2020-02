UNA SPINTA IN PIU'

RIETI - Anticipando di 48 ore la scadenza federale, il Rieti venerdì ha pagato gli stipendi relativi al bimestre novembre-dicembre 2019 e versato per intero la parte contributiva. Un fatto "eccezionale" se si tiene conto di tutto ciò che è accaduto dal 16 ottobre scorso a oggi, quando proprio il mancato pagamento entro i termini previsti dal regolamento del bimestre luglio-agosto, aprì la crisi infinita dentro la quale si è visto di tutto: fughe, messe in mora, cambi societati, esoneri, licenziamenti e tanta confusione.Ed aver rispettato l'impegno non aspettando le ultime ore - com'era sovente constatare in passato - potrebbe avere delle ripercussioni positive sia nell'ambiente, che all'interno dello spogliatoio dove, a poche ore dal calcio d'inizio di Paganese-Rieti (oggi, 16 febbraio ore 17,30) c'è la consapevolezza che la sfida del "Marcello Torre" potrebbe rappresentare un ulteriore trampolino di lancio verso l'inseguimento del duo Sicula-Rende anche e soprattutto in virtù del fatto che l'attuale -4 è ancora colmabile e che con entrambe gli scontri diretti saranno da giocare allo "Scopigno"