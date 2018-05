di Raffaella Di Claudio

RIETI - Legalità e trasparenza amministrativa a Stimigliano? Buona la teoria, meno la pratica. Mentre in Comune fervono i preparativi per la «Giornata della legalità» di domani, da mesi un consigliere comunale di minoranza attende di ricevere gli atti richiesti. La prima istanza è datata 9 marzo 2018, poi reiterata il 9 maggio. Gli atti, relativi alla «nomina di un avvocato» e a un «urgentissimo incontro con il prefetto», Arianna Bartoli, capogruppo di Trasparenza e legalità, non...