RIETI - Un mese da quel tragico 5 dicembre quando il 50enne vigile del fuoco reatino. Stefano Colasanti, ha perso la vita nell’esplosione dell’autocisterna di Gpl lungo la Salaria per Roma. Ma oggi è anche il giorno del compleanno della figlia Benedetta che ha compiuto 18 anni.Così – dopo una messa commemorativa celebrata nella parrocchia di Vazia – il comando provinciale dei vigili del fuoco di Rieti ha commemorato il ricordo del suo vigile-eroe con un suggestivo concerto musicale nella palestra della caserma e festeggiato il compleanno di Benedetta. Momenti toccanti, lacrime ma anche sorrisi e tante immagini che scorrono sul pannello video dove – davanti ad una folla commossa che ha riempito di calore la palestra del comando provinciale – sono passate in sfilata le immagini di Stefano in famiglia e al lavoro, sui campi di calcio e al mare con la figlia.A chiudere una mattinata ricca di emozioni un’enorme torta tutta per Benedetta in un compleanno impossibile da dimenticare. Tra poco la squadra femminile del Cittaducale allenata da Stefano scenderà in campo contro Fiumicino nel ricordo del loro allenatore-eroe.