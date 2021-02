Il pari del Rieti a Vasto, Campolo: «Risultato più che giusto, recuperati diversi giocatori, sono ottimista»

RIETI - «Risultato più che giusto», commenta così il tecnico Stefano Campolo lo 0-0 rimediato in casa della Vastese. Poi si complimenta con i suoi e vede sempre il lato positivo della medaglia, «Ottimo il recupero di Tirelli, bene Giannetti, Signate, Tomassone e Saglietti, sono tutte gradi notizie». E uno sguardo alla gara di mercoledì col Notaresco: «La prepareremo con il lavoro quotidiano».

Le parole del tecnico amarantoceleste sul profilo Facebook del Fc Rieti.

«È stata una gara combattuta, maschia e difficile contro una squadra molto in salute – commenta il tecnico Stefano Campolo – Abbiamo giocato con qualche elemento che non era in campo da molto tempo vedi Tomassone e Signate che hanno fatto un’ottima partita, quest’ultimo ha espresso proprio quello che voglio, bene anche Giannetti».

«Questa è la dimostrazione di un gruppo che lavora sodo, che vuole migliorarsi che è umile, che sa combattere e lottare e sa uscire dalle difficoltà in ottimo modo – poi aggiunge – Il pareggio è un risultato più che giusto, ora testa al lavoro perché mercoledì abbiamo un’altra partita».

Il rientro di Saglietti. «Andrea è un grande giocatore, sta riprendendo molto bene. Ottimo anche il recupero di Tirelli che è stato fermo per due mesi e mezzo. Sono tutte grandi notizie per cui vediamo il futuro in maniera rosea, con umiltà e lavoro».

