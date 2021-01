Rieti, Campolo dopo il pari di Castelfidardo: «Gara complicata, campo difficile, va bene così»

RIETI - «Ottavo risultato utile consecutivo». Il tecnico del Rieti Stefano Campolo guarda il bicchiere mezzo pieno del pareggio 1-1 ottenuto a Castelfidardo che toglie la vetta agli amarantocelesti. «Sereni e tranquilli» aggiunge poi nel dimostrare la buona prestazione dei ragazzi su un campo molto difficile. Ribadisce la sua filosofia fondata su tanto lavoro e sacrificio durante la settimana ed elogia i ragazzi partiti dalla panchina.

«È stata una partita molto complicata che potevamo chiudere ma che potevamo anche perdere – dichiara il tecnico amarantoceleste – Questo è un buon punto su un campo molto difficile, ai limiti della praticabilità. Va bene così, andiamo avanti senza illuderci perché abbiamo ancora tanto da lavorare».

Tra le sue scelte ha tenuto fuori Brumat. «Era un campo molto pesante, Matteo viene da un brutto infortunio e non abbiamo voluto rischiare come è accaduto con Fabrizio Tirelli che sicuramente starà fermo fino a febbraio. Ho preferito mettere dentro ragazzi che stavano bene fisicamente e che potevano darmi il massimo».

Vari il cambio giusto? «Essendo in tanti, chi entra deve fare la differenza come poi hanno fatto tutti coloro che sono entrati. Dobbiamo stare tranquilli, ricordiamoci da dove partiamo. Sono felice del punto guadagnato, so che potevamo sfruttare qualche occasione in più ma andiamo avanti, ho potuto vedere che siamo stati bravi anche a soffrire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA