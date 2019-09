RIETI - La città si prepara - entro settembre - a salutare il bancomat Intesa San Paolo presente nella stazione di servizio Eni di via Salaria per L’Aquila e, a dicembre, quello sul monte Terminillo a Pian de Valli, tra l’altro l’unico sportello virtuale bancario presente in alta quota.



Logiche manageriali nell’ottica del massimo profitto aziendale ma che, inevitabilmente, finiscono col recidere quel rapporto diretto di prossimità con i cittadini e l’utenza.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DE IL MESSAGGERO IN EDICOLA

OGGI, MARTEDI' 10 SETTEMBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA