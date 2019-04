RIETI - Un'opera di manutenzione generale della stazione di Rieti, che includerà il rifacimento di parte dei locali interni e degli spazi esterni della struttura di viale Morroni, e che prenderà il via fra pochi giorni.



E' il lavoro che, da inizio della prossima settimana, Ferrovie dello Stato si appresta a mettere in cantiere presso la stazione di Rieti, «nell'ottica del rinnovato rapporto intrapreso dal Comune con Ferrovie, per dare la giusta attenzione alle zone più sensibili della città», commenta il consigliere comunale con delega al Trasporto e alla Mobilità, Moreno Imperatori

