Tutto pronto a Moggio per la proiezione di un cortometraggio inserito nel progetto “Borgo ergo sum”

RIETI - Il borgo di Moggio, suggestiva exclave del Comune di Rieti al confine con l'Umbria, ospita stasera la proiezione del film partecipato "Moggio è". L'appuntamento è alle 21 nella piazzetta del paese, dove si potrà apprezzare una breve pellicola che punta ad esaltare a pieno la storia e le tradizioni di Moggio e a trasformare i suoi abitanti in narratori della sua bellezza.

Il cortometraggio, della durata di 20 minuti, fa parte di un progetto cinematografico più ampio, curato dal regista Enzo Aronica e chiamato "Borgo ergo sum", che, pur essendo ancora in lavorazione, punterà a raccontare particolarità e testimonianze di molteplici borghi italiani. In particolare, il mini-film in programma a Moggio è stato realizzato da Nicoletta Solvi, Annalisa Bizzarri, Valerio Tabarrini, Stefano Pelloni e dai bambini della frazione reatina e sarà proiettato grazie al prezioso contributo dell'Associazione "La Montagnola", attiva da molti anni nella promozione e valorizzazione del piccolo paese.

«Moggio ha aderito con entusiasmo all'iniziativa di Enzo Aronica di realizzare un prodotto cinematografico incentrato su caratteristiche, usanze e storie dei borghi italiani - dichiara a "Il Messaggero" Nicoletta Solvi - Più nello specifico, l'idea di creare un film partecipato è nata la scorsa estate sul social network Clubhouse. All'interno della stanza virtuale "Culturaitalia" partecipava l'amica Annalisa Bizzarri e fin da subito, prendendo come esempio Moggio, si è voluto lavorare sulla creazione di una narrazione per immagini e voci che avesse come protagonisti gli ambasciatori e i testimoni delle tradizioni di vari luoghi della penisola. Nel caso di Moggio, si è riusciti a raccogliere una buona quantità di materiale, che stasera siamo pronti a condividere in anteprima con tutti coloro che verranno a farci visita».

Si accendono, dunque, i riflettori sulla frazione reatina, particolarmente adatta al trekking e al relax per via delle sue bellezze naturali, ma che allo stesso tempo richiede ed esige maggiore manutenzione, soprattutto tra le vie del paese.

Domani, sabato 3 settembre, l'iniziativa si sposterà, invece, alle 18, nel comune di Torri in Sabina, precisamente nel borgo di Rocchette, protagonista di un'altra proiezione in anteprima in cui si parlerà anche della vicina frazione di Rocchettine.