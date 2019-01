RIETI - Il giudice l’ha condannato a due anni e otto mesi per stalking nei confronti dell’ex moglie, ma alla vittima dovrà versare solo un euro, a tanto ammonta la cifra simbolica chiesta dalla donna a titolo di risarcimento danni, motivata dalla volontà «di non speculare su una vicenda così dolorosa».





TUTTI I PARTICOLARI NELL'EDIZIONE DE

IL MESSAGGERO DI RIETI IN EDICOLA

OGGI, GIOVEDI' 17 GENNAIO © RIPRODUZIONE RISERVATA