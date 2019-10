RIETI - Il Mondiale di Doha dell'Italia termina con il sesto posto nella staffetta 4x400. 3:02.78 per Davide Re, Vladimir Aceti, Matteo Galvan, Edoardo Scotti che non riescono a portare a casa il record italiano.



Confermato dal dt La Torre il quartetto della semifinale, cambiato invece ll'ordine degli staffettisti con Davide Re in prima frazione. In terza l'altro reatino Matteo Galvan.



«Devo confessare che era stanco dopo la gara di ieri - ha dichiarato Davide Re ai microfoni di RaiSport - il record italiano purtroppo non è arrivato ma siamo soddisfatti per il sesto posto finale. Siamo giovani e sono convinto che ci riusciremo a conquistarlo». © RIPRODUZIONE RISERVATA