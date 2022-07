Stadio senza corrente: al Rieti hanno già “staccato la spina”

RIETI - Aspettando le fatidiche 18,01 che, con ogni probabilità sancirà la fine dell'attività sportiva del Fc Rieti, c'è già chi ha letteralmente "staccato la spina" al club amarantoceleste. Da ieri infatti, allo stadio è stato disattivato anche il servizio elettrico, l'unico che ancora resisteva inseme a quello telefonico.



Da questo momento, dunque, in attesa del riallaccio - presumiamo dopo voltura in favore del Comune di Rieti - l'impianto sportivo reatino può considerarsi inutilizzabile perché senza la "scintilla" non funzionerà alcunché.

Ora che il punto più basso è stato toccato, non si può che riemergere e restituire dignità alla storia di un movimento che da sempre caratterizza la nostra città.