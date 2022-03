Stadio senza acqua calda: gas staccato, morosità da saldare. E la Juniores Nazionale è senza sede di gioco

RIETI - Prima l'acqua, ora il gas e allo stadio "Manlio Scopigno" docce fredde per i calciatori. Mercoledì 9 marzo, al termine di Rieti-Montespaccato, valevole per la prima giornata del girone di ritorno del campionato Nazionale Juniores, l'amara scoperta e la denuncia di alcuni genitori provenienti dalla Capitale, che all'uscita dei propri figli dall'impianto sportivo reatino hanno registrato il malcontento. "Una situazione surreale - hanno specificato - in uno stadio del genere non poter garantire acqua calda per gli atleti, minando anche la salute degli stessi. Che peccato!".

Domenica si replica. Ma a 72 ore dalla sfida tra Rieti e Pianese, valevole per la settima giornata del girone di ritorno del campionato di serie D, c'è il rischio concreto di dover "offrire" docce fredde anche alla formazione toscana (non agli arbitri, perché nello spogliatoio della terna c'è uno scaldabagno autonomo, ndr) perché a tutt'oggi, 10 marzo, la morosità nei confronti della società che eroga il servizio non è stata ancora sanata e tecnicamente potrebbe non bastare pagare proprio in extremis.

Juniores senza campo. Insomma, una situazione esplosiva in casa-Rieti, dove peraltro c'è da capire su quale campo si giocherà la sfida tra i baby amarantoceleste e l'Ostia Mare in programma sabato 12 marzo: impensabile utilizzare lo stadio, per i motivi sopracitati, ma impossibile al momento reperire un altro impianto sportivo idoneo, a cominciare dal comunale di Santa Rufina, visto che anche lì c'è un contenzioso in atto con la locale società di calcio che in estate si era resa disponibile a concedere il campo per allenamenti e gare ufficiali, prima del "solito" inconveniente.