RIETI - Hanno divelto lo schienale di un sedile di un autobubus Cotral che viaggiava tra Poggio Mirteto e lo Scalo. Non contenti mentre il mezzo era in movimento, hanno aperto il finestrino e lo hanno lanciato in strada, colpendo una macchina che seguiva il pullman. Gli autori dell'incomprensibile gesto sono due 16enni denunciati a piede libero daia carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto. Dovranno rispondere di concorso in danneggiamenti e interruzione di pubblico servizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA