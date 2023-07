Ss Amatrice Rieti, i colpi di mercato del ds Di Loreto: Giovannini e Rossi in attacco, Scipioni per la difesa

RIETI - Il 31 luglio, al Green Park La Foresta, prenderà ufficialmente il via la stagione calcistica 2023/24 per la Ss Amatrice Rieti (in Eccellenza giocherà con questo nome), che proprio sul sintetico di proprietà di Federico Dionisi, inizierà la preparazione atletica che condurrà la squadra affidata a Vincenzino Angeloni (riconfermato dopo la vittoria del campionato di Promozione ad Amatrice) ai primi impegni ufficiali.

Rosa e mercato

In sede di conferenza stampa, il ds Mattia Di Loreto - anche lui ancora in sella dopo l'ottima esperienza '22/'23 - non ha voluto spoilerare i nomi degli acquisti, si è limitato semplicemente a sottolineare che c'erano diverse trattative in via di definizione, per creare una rosa composta da non più di 23-24 elementi (due per ruolo, almeno) ben assortita in ogni reparto.

Poche le riconferme rispetto all'anno precedente: il portiere reatino Andrea Pezzotti, il difensore aquilano Nicola Di Francia, il centrocampista marchigiano Stefano Fiscaletti e l'attaccante campano Mario Monaco di Monaco (reatino d'adozione ormai). Una vera e propria spina dorsale da cui ripartire e su cui ricreare il nuovo impianto di gioco, sempre seguendo le indicazioni di Angelone. È di qualche giorno fa la chiusura della trattativa per il forte attaccante capitolino Daniel Rossi (27 anni) lo scorso anno all'Unipomezia, così come da L'Aquila è in arrivo l'esperto difensore centrale Stefano Scipioni (35), tra i protagonisti del ritorno in serie D dei rossoblù abruzzesi.

Ma la "spesa" alle pendici del Gran Sasso potrebbe non fermarsi qui, perché interessa anche Niccolò Corticchia, 30 anni, un centrocampista che si adatta a diverse soluzioni tattiche. In quello stesso reparto, ci sarà anche Patrizio De Fato (a Rieti due anni fa, ma con appena 4 presenze all'attivo) che a Tivoli nella sua ultima stagione in ordine di tempo, si è saputo ritagliare il suo spazio. In rosa anche Jacopo Campanelli, unico calciatore della prima squadra della Nuova Rieti Calcio dello scorso anno, ad aver ottenuto uno 'slot' tra gli under a disposizione dello staff tecnico.

Il colpo

Ma il vero "colpaccio" il ds Di Loreto lo ha messo a segno trovando l'accordo con l'ex attaccante dell'Ascoli Lion Giovannini, 28 anni, centosettanta centimetri di esperienza, lo scorso anno al Colorno. Un giocatore che, per qualità tecniche e tattiche sembra adattarsi sia alle caratteristiche di Monaco di Monaco, che a quelle di Daniel Rossi, riuscendo a formare un tridente o - all'occorrenza - una coppia-gol di lusso per una categoria come l'Eccellenza laziale, dove la concorrenza da superare è tanta. Su altre trattative restano fari spenti, in attesa del comunicato ufficiale che a breve la società emetterà rendendo nota l'intera composizione della rosa, della quale con ogni probabilità farà parte anche l'ex capitano della Nuova Rieti Calcio, Tiziano Tiraferri.