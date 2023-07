In Eccellenza col nome Amatrice Rieti, la sinergia fra i due club fa nascere Ssa Rieti. Organigrammi e foto

RIETI - LA Ssa Rieti svela il suo progetto per la stagione 2023/2024. Durante la conferenza stampa tenutasi oggi pomeriggio nella sala consiliare del Comune di Rieti sono emerse tutte le novità della società nata dalla collaborazione sportiva tra Amatrice e Nuova Rieti Calcio. In Eccellenza giocherà col nome Amatrice Rieti.

Oltre alle figure societarie di Tito Capriccioli e Federico Dionisi sono intervenuti alla conferenza anche l’assessore allo sport Chiara Mestichelli, il sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi e numerose altre figure che hanno avuto e avranno un ruolo nelle due società durante la stagione che per la Ssa inizierà anticipatamente il 22 luglio per l’amichevole contro l’Ascoli Calcio per poi iniziare concretamente il 31 luglio al Green Park La Foresta.

Ad aprire la conferenza un applauso per uno storico tifoso dei colori amaranto celesti come Aldo Spaccini scomparso proprio ieri.

Gli interventi

Poi la parola all’autore del logo della SSA Rieti Giovanni Filippi: “La società ci ha chiesto il recupero di un logo legato alla tradizione, ai colori città, ai simboli, alla storia del territorio e della semplicità”.

Presentata anche le maglia casalinga della prossima stagione di entrambe le società: minimal a righe amaranto celesti realizzata da Erreà nella figura di Moreno Bertazzo.

Le prime parole al patron della Nuova Rieti calcio Federico Dionisi: «Avevamo bisogno di un partner che avessi la nostra lunghezza d’onda, è bastato poco.

Abbiamo avuto l’opportunità di crescere insieme alla Bf Sport, al Cantalice e al Valle del Peschiera. Serve il supporto di tutti, credo che solo così si riesce a fare sport e calcio a Rieti. Per me l’arrivo di Tito è stato un colpo di fulmine».

Le parole del presidente Tito Capriccioli: «Quello che abbiamo fatto ad Amatrice è sotto gli occhi di tutti, siamo partiti nel 2016 e siamo in Eccellenza. Questa stagione si disputerà sotto il nome di Amatrice Rieti poi la prossima stagione separeremo le matricole e ad Amatrice tornerà la sua storica matricola. Per me la collaborazione è fondamentale, servono rapporti di amicizia. Cercheremo di fare bene durante la prossima stagione, sappiamo sarà difficile ma ce la metteremo tutta. C’è una collaborazione sociale anche con la mensa di Santa Chiara, anch'essa sponsor del club. Dal 2016 abbiamo ricevuto l’aiuto di tutti, adesso in qualche modo vogliamo ridarlo indietro».

Giorgio Cortellesi, sindaco di Amatrice: «Questa è la rinascita dello sport, Rieti e Amatrice devono essere vicini perché negli anni sono stati sempre troppo lontani. Spero vinca il calcio, sono sicuro che Tito farà del suo meglio. Il territorio di Amatrice non può fare categorie di questa rilevanza sia per le strutture sia per la difficoltà di bacino, sono contento che Tito venga a Rieti che è il nostro capoluogo».

Chiara Mestichelli, assessore allo Sport: «Il Comune di Rieti non può che accogliere favorevolmente questa opportunità. Lo Sport ci insegna il Fair Play e spero che dopo una partita di sia sempre una stretta di mano. Il Comune di Rieti è a vostra disposizione».

Il vicepresidente Andrea Cardinali: «Dopo cinque anni di sacrifici io e Matteo abbiamo accolto l’opportunità di inserirci in questo progetto e siamo molto felici di dare il nostro contributo».

Simone Miccadei, Club Manager: «Farò da collante tra tifosi, società, stampa. Sono felice di aiutare Tito, quando mi ha chiamato non ho esitato. Passare dal rugby al calcio non sarà sicuramente facile ma darò del mio meglio».

Mattia Di Loreto, direttore Sportivo: «La precedente annata abbiamo svolto una stagione da incorniciare e questa non sarà da meno. Come dico sempre prima la salvezza poi penseremo al resto. Abbiamo avuto già contattati con molti giocatori e sanno cosa vuol dire indossare questi colori. Siamo in contatto con tre under provenienti dal smetterò giovanile della Lazio ma non é facile portarli in Eccellenza».

Eusebio Dionisi, direttore generale Nuova Rieti Calcio: «Negli anni abbiamo sempre lavorato sul settore giovanile, migliorando anno dopo anno. Il primo step è quello di creare una scuola calcio che sia una base per il settore giovanile e un settore giovanile che sia una base per la prima squadra. Durante la prossima stagione abbiamo inserito figure di spessore per cercare di inserire qualità».

Stefania Marinetti, responsabile mensa di Santa Chiara: «È bello che lo sport abbiamo avuto questa iniziativa nei nostri confronti. La povertà non è solo un disagio economico, la povertà è un assenza di educazione. Ringrazio Tito per questa collaborazione e per questa attenzione verso di noi». Mensa di Santa Chiara che ha ricevuto un supporto dal supermercato Crai.

La preparazione della Ssa Rieti inizierà Il 31 luglio al Green Park ed eccezione di una gara di “presentazione” che avrà luogo il 22 luglio allo stadio Manlio Scopigno contro l'Ascoli Calcio. Già fissate le amichevoli, tutte allo Scopigno. Il 5 agosto arriva il Flaminia, il 10 agosto il Monterotondo, il 13 agosto da definire (si spera la Lazio), 19 agosto la Sambendettese.

Il club ha fatto richiesta del Manlio Scopigno per disputare le gare casalinghe, mentre il Green Park La Foresta la sede degli allenamenti della squadra che disputerà il campionato di Eccellenza laziale. Stessa sede, il Green Park, gli allenamenti del settore giovanile e la scuola calcio della Nuova Rieti Calcio.

L’organigramma societario della Ssa Rieti

Presidente Tito Capriccioli

Vice presidenti Andrea Cardinali e Matteo Zepponi

Consiglieri Massimo Petrucci e Piergiuseppe Monteforte

Direttore generale Enzo Lippoli

Club Manager Simone Miccadei

Segreteria Paolo Grifoni e Vincenzo Tosti

Direttore Sportivo Mattia Di Loreto

Team Manager Mirco Zepponi

Dirigente accompagnatore Giovanni Di Cesare e Giuseppe Marinaci

Fisioterapista Luigi Pennino

Magazziniere Carlo Franceschini

Responsabile Marketing Fabio Santoprete

Responsabile Biglietteria Maria Antonietta Palma

L’organigramma societario della Nuova Rieti Calcio

Patron: Federico Dionisi

Direttore Generale: Eusebio Dionisi

Club Manager: Giuliano Palotto

Segreteria: Rachele Scollato

Direttore area tecnica: Virgilio D’Annibale

Responsabile Settore Giovanile: Stefano Valentini

Responsabile Scuola Calcio: Danilo Patacchiola

Preparatore atletico: Luca Verdecchia

Preparatore dei portieri: Vito de Florio e Giordano Miriello

Magazziniere: Carlo Franceschini

Custode: Marco Dini

Fisioterapista: Mattia Beccarini

Addetto stampa e area social: Christian Diociaiuti