Ss Amatrice Rieti alza il muro: in difesa c'è l'esperto Filosa, vanta 190 presenze in serie C

RIETI - La Ss Anatrice Rieti piazza un colpo in difesa: raggiunto l’accordo per la stagione 2023/24 con il giocatore Liberato Filosa.

LA BIOGRAFIA

Difensore centrale classe 1986, arriva dall’Avezzano dove ha collezionato 33 presenze nell’ultima serie D. Per lui un curriculum di tutto rispetto con 190 presenze in C e 60 in Serie D. Nel suo Palmares gli storici campionati di C vinti con Marcianise e Nocerina con cui ha esordito anche in Serie B.

LE DICHIARAZIONI

«Questa è una piazza importante e c’è voglia di fare bene. Sono sceso di categoria perché non potevo dire no a questo progetto: ci sono persone competenti che sanno di calcio. Ci sono buoni presupposti per fare una buona stagione, c’è un gruppo che si sta conoscendo ma già siamo in sintonia. Voglio dare il mio contributo con la mia esperienza e anche per far crescere qualche ragazzo».