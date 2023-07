Ss Amatrice Rieti, su il sipario sulla nuova stagione: l'11 luglio la conferenza stampa

RIETI - A due mesi esatti dall'inizio della stagione, la neonata Società Sportiva Amatrice Rieti, nata dalla collaborazione tra Amatrice e Nuova Rieti Calcio è pronta per svelare tutte le sfaccettature di un progetto sportivo voluto fortemente e in sinergia da Tito Capriccioli e Federico Dionisi.



Martedì 11 luglio alle ore 18, in sala consiliare del Comune di Rieti, conferenza stampa di presentazione, annunciata da una nota ufficiale:

«SSA Rieti, realtà nata dalla collaborazione tra Nuova Rieti Calcio e Amatrice Calcio, annuncia una conferenza stampa per presentare il progetto: l’appuntamento è per martedì 11 luglio alle 18 nella sala consiliare del Comune di Rieti. Saranno presenti Tito Capriccioli, patron dell’Amatrice Calcio, e Federico Dionisi, fondatore della Nuova Rieti Calcio. Sarà l’occasione per fare il punto su quanto preannunciato nei giorni scorsi attraverso un comunicato stampa e per chiarire tutti i dubbi di sportivi, giornalisti e addetti ai lavori. Sono invitati a partecipare i rappresentanti della stampa, delle istituzioni e delle realtà interessate dal progetto SSA Rieti. La conferenza stampa è aperta al pubblico».