Ss Amatrice Rieti, c'è Scipioni in difesa: «Bello poter puntare al vertice»»

RIETI - La SS Anatrice Rieti piazza un altro colpo importante in difesa e firna Stefano Scipioni, lo scorso anno tra i protagonisti della promozione de L'Aquila in D.

La biografia

Difensore classe 1987, può agire sia da centrale che da esterno. Un palmares di tutto rispetto per lui con oltre 150 presenze in C e 130 tra D ed Eccellenza, per lui diversi campionati vinti su cui spicca quello di C col Teramo Calcio. La scorsa stagione ennesima vittoria con l’Aquila calcio di cui era spesso capitano.

Le dichiarazioni

«Sono molto felice di essere qui: è molto stimolante giocare per vincere. Questa è una grande squadra, io metterò tutto me stesso per dare una mano.dai primi giorni di ritiro si è formato un bel gruppo. Dobbiamo iniziare con il piede giusto in campionato per fare un buon percorso, sta tutto nelle nostre mani».