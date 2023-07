Sporting Rieti, nuovo organigramma. Irfan Pengili: «La nostra società ha un’identità inconfondibile»

RIETI - «La nostra società ha un’identità inconfondibile». Si presenta così lo Sporting Rieti attraverso le parole del suo presidente Irfan Pengili pronto ad intraprendere la nuova stagione.

Le parole del presidente Irfan Pengili

«Come ogni anno il nostro obiettivo principale rimane la crescita dei ragazzi. A noi non interessano le vittorie ma passa in primo piano la qualità dei ragazzi, migliorando questa arriveranno sicuramente i risultati dal punto di vista delle gare. Questa stagione abbiamo rimodellato l’organigramma, per alcuni ci sono nuovi ruoli. Abbiamo all’interno tutte persone valide. Vorrei sottolineare che in undici anni di attività, comprensivi di due anni di pandemia, lo Sporting Rieti ha portato ben tredici ragazzi nei settori giovanili si società professionistiche, due proprio recentemente con l’As Roma.

Il nostro rapporto come con questo club continuerà ancora. La nostra società ha un’identità inconfondibile, siamo lo Sporting dalla nascita ad oggi».

ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

Presidente: Irfan Pengili

Vice presidente: Matt Pengili

Direttore generale: Omero Cresta

Direttore Sportivo: Antonio Tempesta

Direttore Tecnico: Antonio Reginaldi

Responsabile Settore giovanile: Enrico Cingolani

Responsabile scuola calcio e Responsabile comunicazione: Giovanni Faraglia

Responsabile dirigenti accompagnatori: Ferdinando Ciciolo

Responsabile segreteria: Elisa Pengili