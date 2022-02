Amatrice scivola al Tilesi: passa lo Sporting Montesacro 0-1. Foto. Bucci: «Subito gol su una disattenzione»

RIETI - L’Amatrice cade in casa per 1-0 contro lo Sporting Montesacro. Una gara caratterizzata, specialmente nel secondo tempo, da uno spezzettamento del gioco, frutto di numerosi interventi dell’arbitro e da un recupero di otto minuti.

Primo tempo abbastanza bloccato, arriva solo al 22' la prima azione degna di nota: inizia l'Amatrice che con Spadafora tenta un diagonale parato da Caruffo e successivamente ancora un tiro alto poco fuori. Al 25' punizione dello Sporting che respinge prontamente Salvatore. Al 27' ci prova Tiengo ma Caruffo ancora pronto respinge in corner. Ancora Tiengo in azione un minuto più tardi realizza in area ma l'arbitro segnala un fuorigioco. Partita maschia ma povera di occasioni ghiotte nella prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo al 6’ arriva lo squillo degli ospiti che da calcio d’angolo trovano pronto il colpo di testa di Delle Monache: ancora una volta l’Amatrice subisce una rete da fermo. Al 7’ arriva la pronta reazione dei padroni di casa con Colangeli che tira da fuori area e trova la respinta di Caruffo. Da quel momento la partita diventa davvero spezzettata: si gioca pochissimo, molti uomini a terra e il nervosismo domina, complice anche un direttore di gara che da entrambe i fronti non tende certo a stemperare gli animi. Al 30’ è Salvatore a evitare la rete del 2-0 per lo Sporting, respingendo fuori. L’Amatrice, complici le frequenti interruzioni e un gioco confusionario, non riesce ad imbastire occasioni da gol nitide, seppure portandosi spesso sotto porta. Come al 40’ quanto Pace cade in area: proteste vivaci degli amatriciani che chiedono il rigore e l’arbitro ammonisce per simulazione il centrocampista. Allo scadere arriva anche l’espulsione per Pagliuca che lascia gli amatriciani in dieci, fino al 53’ quando Spagnoli dichiara concluso l’incontro.

Le dichiarazioni

«Una partita bloccata, era evidente che chi l’avrebbe sbloccata avrebbe vinto - commenta l’allenatore dell’Amatrice Calcio Romeo Bucci - loro si sono chiusi bene e noi abbiamo preso un gol su una nostra disattenzione, una cosa che capita forse troppo spesso. Dopo il gol ci abbiamo provato con cuore e grinta e forse un po’ di confusione. L’episodio di Pace a mio avviso è dubbio: i numeri dicono che in 17 gare non abbiamo mai avuto un rigore a favore».

Il tabellino

Amatrice: Salvatore, Campagna (1’ st Brucchietti), Bangoura (39’ st Rendina), Carrieri, Jurado, D'Amelia (1’ st Pagliuca), Spadafora, Pace, Colangeli, Tiengo (39’ st Pirozzi), Lazzaro. A disp. Pietrangeli T., Catalano, Cafini, Cenfi. All. Bucci

Sporting Montesacro: Caruffo, Corrias, Valentini (16’ st Frasca), Giannotti, Delle Monache, Giammaria, Turchetti (52’ st Casertano), Mariani, Zanzucchi (43’ st Felli), Nolano (18’ st Gonnella), Blandino (48’ st Antenucci). A disp. Venanzi, Maffoli, Borrelli, Giuntella. All. Demeo

Arbitro: Spagnoli di Tivoli (Santostefano-Matteucci)



Marcatori: 5’ st Delle Monache



Note. Espulso Pagliuca. Ammoniti: D’Amelia, Spadafora, Pace (A), Caruffo, Nolano (SM)