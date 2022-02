La Bf Sport cede per 4-3 sul campo dello Sporting Montesacro. Perotti: «Serve di più»

RIETI - La Bf Sport cede in casa dello Sporting Montesacro: termina 4-3 e non raggiunge l'obiettivo del tris di vittorie consecutive. I reatini lasciano i tre punti a 10’ minuti dalla fine subendo due gol. La sconfitta costa il quinto posto e la delusione per i tre punti lasciati che pesano molto.

La gara

Pronti via, scende meglio lo Sporting padrone di casa: al 7’ è già 1-0. Pochi giri di lancette e Pangallozzi viene atterrato in area, per il direttore di gara è calcio di rigore: Cioffi dal dischetto non sbaglia e riporta la gara in equilibrio. Poco più tardi penalty anche per i padroni di casa ed è 2-1. Primo tempo pieno di occasioni: intorno al 30’ altro rigore per la Bf Sport dove viene espulso per doppio giallo Delle Monache e lo Sporting prosegue la gara in inferiorità numerica. Sul dischetto ancora Cioffi fa 2-2. A 5’ dal termine del primo tempo Cavallari approfitta di un batti e ribatti in area per mettere la palla sotto la traversa. È 2-3 per i reatini.

Nella ripresa poche le occasioni degne di nota ma a 10’ dal termina il caos nella mente degli ospiti. Due cross portano due errori difensivi e due reti con il conseguente 4-3 dei padroni di casa.

Le dichiarazioni

Il ds giallonero Simone Perotti: «Sono partite dove dobbiamo imparare a rimanere concentrati fino alla fine. Per restare in alto dobbiamo fare uno scatto in più. Abbiamo persi per strada troppi punti che meriavamo di avere vedendo le prestazioni. Serve di più e sono sicuro che possiamo darlo».