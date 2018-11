© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Grande successo dell'iniziativa "Chi ha bisogno non aspetta - Corri a cena con noi" organizzata dalla AsdAtletica Sport Terapia Rieti presso il Mako di Rieti una settimana fa, sabato 10 novembre, e rivolta a sensibilizzare e coinvolgere il maggior numero di persone in ordine alle attività di avviamento alla pratica sportiva per ragazzi diversamente abili, portata avanti dalla società da oltre 25 anni.Oltre 180 i partecipanti alla serata conviviale che ha riunito atleti disabili, famiglie, operatori, volontari e amici per oltre tre ore di condivisione e divertimento, con l'intrattenimento musicale del cantautore Carlo Valente e la conduzione dello speaker Roberto Guidobaldi.Al di sopra di ogni più rosea previsione il supporto garantito alla riuscita dell'evento da numerose realtà commerciali e del volontariato, ai quali va il ringraziamento di tutti i Soci per la sensibilità dimostrata.Questi i soci che il club ringrazia in modo particolare:• L'Associazione Allegra Brigata (Presidente Francesco Betori)• Mariani Sport Rieti• Il Caseificio Fratelli Petrucci• Massimo Nobili e Gianluca De Santis della Polizia di Stato• Panificio Santa Susanna• Panificio Flammini• Salumificio "Sano" di Accumoli;• Pasticceria Martinelli• McDonald's Rieti• Merceria "La Nuvola" di Villareatina;• Tosti abbigliamento Rieti• "Ti Amo Gioielli" Rieti• Azienda Stollagli