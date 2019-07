La rosa dell’Under 16:

RIETI – Nata nel 2013 grazie ad un’idea di Giampiero Sabuzi e presieduta attualmente da Samuele Luchetti, la società Sport Selci (dalla prossima stagione Accademia Calcio Sabina) continua con impegno a far crescere i suoi giovani calciatori. Con Emiliano Faiola, allenatore dell’Under 16 2018/2019 e attuale responsabile del settore agonistico, abbiamo fatto il punto sull’annata della sua squadra e del gruppo Under 15. Inoltre, abbiamo colto l’occasione per parlare dei progetti e del futuro del club, desideroso di continuare il bel lavoro svolto finora.«È stata sicuramente una stagione positiva. Il gruppo Under 15, composto da 2004 un po' più esperti e 2005 che affrontavano per la prima volta un campionato agonistico, ha affrontato ogni partita con carattere. Il loro allenatore, Luigi Armagno, è stato bravo a creare un bel gruppo, fatto di ragazzi seri che, fino all'ultimo allenamento, hanno dato il massimo. I ragazzi dell'Under 16 hanno confermato ciò che di buono avevano fatto nell’annata 2017/2018. Hanno dimostrato di essere un collettivo solido, capace di dare del filo da torcere a tutti. La squadra ha sempre lottato per le zone alte della classifica, non dimenticando mai di esprimere un buon calcio».«Ritengo che il torneo disputato quest'anno con l'Under 16 sia stato a tutti gli effetti una sorta di campionato regionale. Il fatto di giocare contro societá non solo della provincia di Rieti (Cantalice, ndr), ma anche di Roma e Viterbo è stato davvero stimolante. Non ci sono mai state gare dall'esito scontato e anche l'ultima in classifica avrebbe potuto creare dei problemi se non fosse stata affrontata con la giusta concentrazione. I ragazzi hanno capito subito che bisognava impegnarsi molto e in questo modo sono riusciti a fare bella figura e a togliersi diverse soddisfazioni».«La società è molto ambiziosa e continua a crescere. Abbiamo l’obiettivo di arrivare a disputare un campionato regionale entro un paio di anni. Siamo fiduciosi, soprattutto guardando il lavoro svolto e i risultati ottenuti con la scuola calcio, nella quale i gruppi allestiti ci fanno ben sperare. Il prossimo anno, oltre alle squadre Allievi Under 17 e Under 16, ci saranno anche i 2006 di mister Massimo Tascioni. La squadra sarà composta da ottimi elementi che, dopo aver concluso il percorso della scuola calcio ottenendo il Premio Fair Play della Provincia di Rieti, disputeranno il campionato Giovanissimi fascia B Under 14».Nicolas Angelini, Lorenzo Antonelli, Giacomo Bernocchi, Gabriel Bonifazi, Manuele Caprioli, Samuele Chini, Domenico D’Achille, Andrea De Vincenzi, Luca Di Mario, Armando Gennaretti, Mattia Latini, Daniele Lorenzini, Simone Palozzi, Fabio Pedrini, Riccardo Ratini, Andrey Romagnoli, Damiano Sansoni, Riccardo Savi, Valentino Stanga, Christian Tiburzi.Emiliano Faiola.Mattia Farinelli, Damiano Capogrossi, Alessio Rinalduzzi, Matteo Viva, Lorenzo Appetecchi, Filippo Valentini, Lorenzo Polioni, Paolo Antonini, Mattia Farinelli, Lorenzo Concezi, Michele Angeletti, Luca Lorenzini, Giacomo Bernabei, Mattia Malizia, Mirko Glandarelli, Nicolò Salari, Lorenzo Frolli, Francesco Salvati, Santino Diamanti, Federico Pellegrini, Tommaso Quintili, Tiziano Di Pietro, Paolo Deriu, Luca Di Paolo, Devid Benedetti.Luigi Armagno.Filippo Appeddu.