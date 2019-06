© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il 28, 29, 30 giugno a Poggio Nativo, torna - il Viale dell’estate - Memorial Vittore Antonini – II edizione. Iniziativa dell’Associazione di promozione sociale “Le nipoti di Ersilia” in collaborazione con L’Associazione culturale “M.Arte - Cultura per muovere l'arte” e “L’Asi nazionale” – (Associazioni sportive e sociali italiane) - Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni.Poggio Nativo torna, per il secondo anno consecutivo, a celebrare un amico: Vittore Antonini.Tre giorni all’insegna del ricordo ma anche del divertimento, dello sport, dello spettacolo e dell’intrattenimento… e del cibo, come lui amava.Sul palco si alterneranno Eccoli di nuovo, una band sabina… come tutti i suoi componenti, un mix di talento, energia ed esperienza che ha portato un manipolo di vecchi ragazzi a calcare i palcoscenici delle piazze sabine e non solo con il loro repertorio anni ’60 e ’70; Veronica Piga, alla voce, Claudio Mola, al basso, Mario Egidi, chitarra solista, Maurizio Lupi, tastiere, Franco Marchesani, voce e batteria, Piero Pitorri, chitarra ritmica.Un viaggio emozionante nelle suggestioni dello Swing italiano “Baciami Piccina”. L’attrice Daniela Terreri, accompagnata alla chitarra da Antonello Capuano, arrangiatore, e da Oreste Sbarra alla batteria. Un vero e proprio viaggio che rievoca “le mille suggestioni” dello swing italiano. Un intreccio perfetto di note, racconti e aneddoti che regaleranno una splendida atmosfera al pubblico che verrà condotto in un viaggio senza respiro. Si parte dagli anni ’30 e si arriva ai nostri giorni. Toccherà le tappe miliari della canzone jazz italiana. Natalino Otto, Alberto Rabagliati, considerati i veri padri dello swing italiano; il Trio Lescano, il Quartetto Cetra, gli evergreen di Bruno Martino, Fred Buscaglione, Fred Bongusto, Lelio Luttazzi, Nicola Arigliano, fino ad arrivare ai giorni nostri con brani di Paolo Conte e Sergio Caputo.Il talentuoso mago Davide Spada, illusionista di talento, poi “Un Sabato italiano” , spettacolo musicale, con Daniela, alla voce, e Luca, al sax, piano bar italiano e internazionale, disco dance anni 60, 70, 80, 90, balli di gruppo, latino americani, liscio e molto altro. Durante la tre giorni si alterneranno anche sfilate con gli animali del cuore, giochi e tornei vari.Domenica 30 giugno, alle 10, prenderà il via la 1° edizione del Trail Running Asi Poggio Nativo, Memorial Vittore Antonini, gara regionale di 7 chilometri, a precorso misto (asfalto, mulattiere, sentieri lungo il bosco fluviale, selciati e ciottolati).