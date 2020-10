Rieti, sport, alimentazione e socializzazione per over 65: ecco il progetto di Amar e Auser

RIETI - Si chiama “Anni di vita” ed è il progetto promosso dalle associazioni Amar e Auser, finanziato dalla Regione Lazio, nell’ambito delle iniziative utili a favorire corretti stili di vita che possano prevenire specifiche patologie e che migliorino la qualità della vita dei soggetti ultra 65enni. Il progetto sarà presentato domani, giovedì 15 ottobre alle 16, nell’aula ex università della Provincia di Rieti, a palazzo d’Oltre Velino. (foto d'Archivio pre-pandemia).

“Al centro – spiegano le associazioni – ci sono tre importanti pilastri, l’attività sportiva, l’educazione alimentare e le attività di socializzazione. Sappiamo che l’attività fisica regolare aiuta a controllare molte malattie tipiche dell’età avanzata, fa bene al cuore, abbassa il diabete e fa bene anche al cervello. Il progetto prevede due corsi presso la palestra Xtreme Gym in via fratelli Sebastiani 121, che dureranno sei mesi, con due incontri settimanali durante i quali i partecipanti saranno seguiti da una esperta fisioterapista. Proporremo anche sei incontri sull’alimentazione e diversi tipi di attività per socializzare e stare insieme facendo cose belle. In programma sabato 24 ottobre a Cantalice per la prima escursione alla scoperta dei santuari. Purtroppo il momento non è dei migliori e l’infezione da Covid sta rialzando la testa, ma noi, prestando la massima attenzione alle misure di sicurezza, vogliamo ripartire per altre belle esperienze”. Per informazioni e per iscriversi alle varie attività è possibile contattare Andreina Ciogli al numero 328- 0616753.

