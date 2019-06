RIETI - Emozioni in alta quota Amatrice, con il volley delle formazioni neopromosse in B. Questo pomeriggio, sfida emozionante tra le quattro compagini (due femminili e due maschili) che quest’anno hanno militato nel campionato di C e si sono ritrovate ai piedi della Laga per due incontri di esibizione. Il tutto nell’ambito dell’organizzazione delle Finali Nazionali Crai U16 donne di pallavolo che domani vivranno l’ultimo atto alle ore 11 al Palasojourner di Rieti con la finale.



Il pomeriggio ad Amatrice ha visto la sfida maschile GSP Zagarolo – Volley School Genzano conclusasi su punteggio di 2-0 e quella femminile VBC Viterbo – Pallavolo Civitavecchia che è terminata con il punteggio di 2-1 per le viterbesi. Poi si sono svolte le premiazioni alla presenza del presidente Fipav Lazio Andrea Burlandi, della responsabile pallavolo ASD Amatrice Emma Solipaca, della Ds dell’Asd Amatrice Giulia De Lisi e dei consiglieri comunali di Amatrice Piergiuseppe Monteforte e Alessio Serafini.

Dopo le premiazioni, questa giornata di grande pallavolo ad Amatrice è proseguita con un rinfresco a base di Amatriciana per atleti ed atlete, con la promessa di un arrivederci al prossimo anno con altre iniziative Fipav da svolgere nelle terre amatriciane.

