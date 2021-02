Fara Sabina, "spese pazze" in Regione: assolto Mario Perilli

RIETI - Assolto perchè il fatto non sussiste. È stata appena pronunciata la sentenza nei confronti dell'ex consigliere regionale del Pd, Mario Perilli, che era al centro del processo sulle spese pazze della Regione. A Perilli erano contestati i reati di peculato perché il gruppo Pd avrebbe erogato cospicue somme al giornale online Nuovo Paese Sera in cambio di servizi redazionali e corruzione per l’assunzione della figlia di Perilli nella stessa testata, dove la giovane ha collaborato per un anno. A ottobre l'accusa aveva richiesto la condanna a tre anni.

"Finisce un incubo durato otto anni - risponde al telefono con la voce rotta dalla commozione l'ex consigliere - Oggi sono felice per la mia famiglia, che ha dovuto sopportare anni terribili".

